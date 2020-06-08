مقارنة بين هيونداي سنتافي 2021 الجديدة والسابقة وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سنتافي 2021 هذا الأسبوع يتحديثات منتصف العمر، ونعرض لكم هنا أهم المقارنات بينها وبين الموديل السابق. بعض أهم التغييرات تقع في المقدمة، مع شبك أمامي مختلف ومصابيح أمامية جديدة وتصميم محدث للمصابيح النهارية والمصد الأمامي كذلك.. مع بقاء تصميم الجوانب كما هو وإضافة جنوط جديدة 20 إنش. الخلفية حصلت على مصابيح خلفية جديدة كذلك متصلة بشريط ضوئي، مع مصد خلفي جديد ونظام عادم مخفي. كما حصلت سنتافي 2021 على مواد ناعمة جديدة في المقصورة والمزيد من الزخرفات المعدنية، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ونظام معلومات ترفيهية جديد 10.25 إنش. Advertisements هيونداي لم تكشف عن المواصفات التقنية بعد ولكن أكدت أن السيارة ستحصل على محركات هجينة “متطورة للغاية”، كما ستكون أول SUV عالمية لهيونداي تعتمد على الجيل الثالث الجديد لمنصات الشركة بتحسينات معتبرة للأداء والتوجيه وصرفية الوقود والسلامة.. وسنعلم المزيد عن السيارة في الأشهر القادمة.

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