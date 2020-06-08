مميزات هيونداي ازيرا 2021 في السعودية Hyundai Azera

الخليج ٣٦٥ نت – تتميز هيونداي أزيرا الجديدة بتصميم مبتكر وتشمل على أحدث مميزات تكنولوجيا السيارات لضمان تجربة مميزة للسائقين والركاب.

وتعطي التصميمات الداخلية الأنيقة والمتطورة للسيارة شعورًا فاخرًا وكلاسيكيًا، حيث تم تزويد أزيرا بميزات جديدة مثيرة مثل Back-up Guide Lamp، الذي يعزز السلامة، ومثل شاشة مرقبة الزاوية العمياء BVM، وجهاز التحكم في الطقس بشاشة اللمس، وغير ذلك الكثير من الخصائص والمميزات الي تجعل من أزيرا الجديدة نقلة نوعية في فئة سيارات السيدان.

أزيرا الجديدة تلفت نظر الجميع على اختلافاتهم

تثير أزيرا الجديدة أحاسيس الجميع بإيجابية، بمميزاتها الرائعة التي تجعل منها سيارة سيدان استثنائية للأشخاص الاستثنائيين. تم تصميم أزيرا بشكل عصري يتبنى الخط التصميمي الرياضي الحسي لشركة هيونداي. وتأتي أزيرا الجديدة مجهزة أيضًا بـ SmartSense وهي أحدث تقنيات الأمان المتقدمة، بحيث تعتبر أزيرا من أكثر السيارات المجهزة بخصائص الفخامة والفعالية البديهية والتلقائية التي تزيد من راحة مستخدميها وتلبي تطلعاتهم. كما توفر كافة ديناميكيات القيادة القوية الآمنة، لتتربع بذلك أزيرا الجديدة عرش السيارات في فئتها، وتستحق حقًا أن تعد السيارة السيدان الرائدة لعلامة هيونداي التجارية.

ويميز تصميم أزيرا الجريء والحسي الجديد عن سواها. وهي كسيارة تشبهك….. لا تنبع جاذبيتها فقط من شكلها المميز، إذ تتألق أزيرا بما وراء التصميم الأنيق، فما أن تستخدمها ستكتشف أنها سيارة مليئة بالابتكارات التكنولوجية المتطورة.

وأينما حلت؛ تجذب أزيرا الجديدة العيون إليها، بخطوطها الواضحة وتفاصيل تصميمها المتطور، وأبعادها التقنية التي تجعلها متفردة في أجزائها ومجملها. وتحددت شخصية أزيرا الرياضية الحيوية الجديدة مع حجمها متعدد الأبعاد الجذاب و the elegantly-trimmed C pillar والمصد الخلفي.

بنظرة سريعة لأزيرا الجديدة تدرك الطابع الاستثنائي له. إذ تحتوي شبكتها العريضة الجذابة على ما يشبه الجواهر ولمسات من الكروم اللامع، يحيط بها مصابيح LED ذات الشكل المميز التي تضيء الليل بنمطها الهندسي الفريد وأبعادها البارامترية المتحدة، لتوفر لمسة من الجمال الكامل لسيارة هي الأفضل في فئتها.

التصميم الخارجي

المقدمة

شبك كالمرصع بالجواهر

مصابيح أمامية LED كاملة ومصابيح نهارية مخفية DRL

البناء/ التصميم المتكامل

شبك أمامي بالكروم

الجوانب

تركيبة إطارات عريضة وأكثر استقرارًا من خلال قاعدة طويلة وخطوط طرفية أنيقة

إطار بمضخة هواء 18 بوصة / إطار بمضخة هواء 19 بوصة

الجزء الخلفي

مصابيح خلفية LED

ضوء LED للوحة الترخيص

كاتم صوت ذو رأس كروم

أدخلت أربعة تغييرات رئيسية في التصميم على واجهة أزيرا، أولها شبكة المبرد، وهي عبارة عن تصميم جوهرة هندسية مدمجة مع مصباح أمامي LED، لخلق صورة عريضة وواضحة.

وتعد المصابيح النهارية المخفية إضافة رائعة للغاية، وتحتوي على خمسة مصابيح LED على كل جانب مع إشارة انعطاف على شبكات التبريد.

ويأخذ المصد الأمامي من أزيرا مظهرًا شبكيا ويتم تعزيزه بطلاء معدني داكن محبب وملفت للنظر، مما يمنح السيارة منظرًا أماميًا أنيقًا وراقيا، بينما تسطع علامة هيونداي العالمية الشهيرة على غطاء محرك السيارة.

وتشي جوانب أزيرا بأنها الأكثر استقرارا على الطريق، مع القاعدة الأطول والخطوط الطرفية الأنيقة، وإمكانية الاختيار ما بين إطارات بمقاس 17 أو 18 أو 19 بوصة.

وأخيرا؛ يأتي الجزء الخلفي للسيارة مثل الأمامي بتحديثات مهمة، وتصميم إضاءة خلفية أفقي، مع زيادة حجم المصد الخلفي، على نحو يعيد للأذهان تراث أزيرا الفريد.

وتتضمن التغييرات البارزة مصباحا خلفيا LED أطول وأرفع، وتوسيعا لكاتم الصوت المزدوج، مع امتداد رائح لخلفية السيارة المتناغمة بشكل الأفقي.

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التصميم الداخلي

تم عمل كافة التصميمات الداخلية للسيارة على نحو يبرز الطابع الفاخر لأزيرا الجديدة. فزودت المقصورة الداخلية بشاشة مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة AVN مطور يتميز بشاشة LCD عالية الدقة مثير للإعجاب.

ويتوفر في أزيرا الجديدة تقنية التحكم الإلكتروني في الآلية الداخلية لنقل السرعات SBW، مع الشحن اللاسلكي من وحدة تحكم أرضية أنيقة. وتتضمن المقصورة الداخلية كذلك، ويتضمن مصباح CPAD Ambient Mood 64 لونًا، 10 منها تم توفيرها من قبل المصممين.

كما تم دمج فتحات التهوية في الخط الأفقي عبر وسادة التصادم لمزيد من الانسيابية في الداخل.

خصائص ومميزات جديدة

تتمتع أزيرا الجديدة بحزمة من الخصائص والمميزات الجديدة التي تمنح مستخدم السيارة شعورا بالراحة والفخامة والأمان في آن واحد. تتضمن الإضافات الجديدة Back-up Guide Lamp ، حيث يتم توجيه ضوء LED على الطريق عند عودة السيارة للخلف، مما يوفر المزيد من السلامة للسائقين.

ويمكّن نظام LFA (مساعد متابعة المسار)، الجديد والموجود بالسيارة، السائقين من التحكم في عجلة القيادة من خلال التعرف على الممرات من خلال الكاميرا، في حين يضمن قفل الطفل القوي ونظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) الحفاظ على قفل الأطفال، وكذلك التحذير والتنبيه الصوتي عند اقتراب مركبة من الخلف.

وتتضمن بعض ميزات Azera الجديدة الأخرى AVM (شاشة الرؤية الشاملة) و BCA (مساعد تفادي الاصطدام في المناطق العمياء) و RCCA (نظام المساعدة على تفادي الاصطدام في الخلف) ونظام تنقية الهواء، مع تحسين في استهلاك الوقود والطاقة التي تقدمها تقنية الحقن المزدوج.

المحرك

ويتوفر التصميم الجديد من أزيرا بخيارين للمحرك حيث يمكن للعملاء اختيار محرك التدفق الذكي Smart Stream Gasoline 2.5 GDI الذي يعتمد على الحقن المباشر للوقود، أو محرك 3.5 Gasoline MPI المعتمد على نظام حقن الوقود المتعدد النقاط. وباستخدام تقنية الحقن المزدوج التي توفر اقتصادًا وقوة أفضل للوقود، يقدم محركSmart Stream Gasoline 2.5 GDI قوة لا تصدق بتسارع يصل إلى قوة 198 PS حصان أوروبي عند وصول السيارة إلى rpm 6000 دورة في الدقيقة، بينما يمكن تحقيق أقصى عزم دوران في 25.3kgf-m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة.

ويمكن لمحرك حقن الوقود المتعدد النقاط الجديد من أزيرا 3.5 MPI الوصول إلى قوة 290 ps حصان أوروبي عند rpm 6000 دورة في الدقيقة مع أقصى عزم دوران 34.5 kgf–m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة، وذلك من أجل قيادة أكثر تناغم وراحة للسائق. ويحتوي كلا المحركين على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.