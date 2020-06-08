افتتاح مركز خدمات جيلي الوعلان في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تحرص جيلي الوعلان على سرعة الانتشار في السعودية بعد تدشين علامتها التجارية في البلاد، لذا تم رسمياً إطلاق مركز خدمات جيلي الوعلان المتكامل في مدينة الرياض.

وتوفر جيلي الوعلان حالياً موديلين في خط السعودية هما كولراي من نوع اس يو في اقتصادي، بينما الأخرى هي بينراي السيدان معقولة التكلفة، وكلتاهما تتمتعان بأفضل التقنيات الذكية وأرقى المواصفات العصرية.

هذا ويمكنك التوجه إلى وكالة جيلي الوعلان في الرياض لمشاهدة وتجربة أذكى وأأمن سيارات جيلي في صالة المبيعات، وإذا أردت الحصول على خدمات الصيانة أو قطع الغيار فستجد صالات مخصصة لهما كذلك.

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