كتب: باسل الحلواني
أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات الشاحنات فى السوق المحلية بنسبة 41.7 %، إلى 1.4 ألف مركبة خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة مع 2.5 ألف وحدة فى الفترة المقابلة منعام 2019.
أما مبيعات الأتوبيسات، فوفقاً لـ"أميك"، فشهدت ارتفاعاً خلال شهر أبريل الماضي، حيث سجلت إجمالي مبيعات بلغ 1500 أتوبيس، مقابل ألف أتوبيس خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في مصر تراجعت بنسبة 22.3%، خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات لجميع أنواع السيارات خلال شهر أبريل الماضي 8.9 ألف مركبة، مقارنة بـ 11.4 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مبيعات الأتوبيسات وتراجع "الشاحنات" في السوق المحلية خلال "ابريل" الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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