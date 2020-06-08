تعرف على مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصرية خلال "أبريل" الماضي

كتب: باسل الحلواني
أكدت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن مبيعات سيارات الركوب الخاصة "الملاكي" في السوق المصرية، تراجعت بنسبة 26%، خلال شهر أبريل الماضي.
سجلت مبيعات السيارات في مصر خلال
جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها فيمصر تراجعت بنسبة 22.3%، خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي المبيعات لجميع أنواع السيارات في "أبريل" الماضي 8.9 ألف مركبة، مقارنة بـ 11.4 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن أكدت مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
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