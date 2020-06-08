تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال "أبريل" الماضي

كتب: باسل الحلواني
أكدت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تراجع مبيعات مبيعات السيارات بمختلف أنواعها في مصر بنسبة 22.3%، خلال شهر أبريل الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات في السوقالمصرية لجميع أنواع السيارات خلال شهر أبريل الماضي 8.9 ألف مركبة، مقارنة بـ 11.4 ألف مركبة خلال الفترة المقابلة من عام 2019.
ورغم تراجع المبيعات في "أبريل" الماضي، إلا أنه وفقاً لـ"أميك"، فإن الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت نمواً في مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 32.7 %، حيث سجلت 61.8 ألف مركبة، مقابل 46.5 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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