نيسان تهدد بالانسحاب من بريطانيا لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت الشركة اليابانية لصناعة السيارات نيسان تهديدا لبريطانيا بإيقاف العمل وغلق مصنعها في مدينة سندرلاند، في حال فشل بريطانيا التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بعد تفعيل قرار الخروج من الاتحاد.

وفي لقاء صحفي لرئيس عمليات نيسان الدولية أشواني جوبتا مع الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، قال فيه: “إن الشركة تريد مواصلة الإنتاج في بريطانيا لكنها تحتاج إلى استمرار وصول منتجاتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بدون جمارك، حيث يعد الاتحاد أكبر أسواق مصنع سندرلاند”.

وأضاف جوبتا “تعلمون أننا أكبر منتج سيارات في بريطانيا، ونحن نريد الاستمرار… نحن ملتزمون … دعنا نقول إذا لم تستمر الرسوم الحالية، لن تكون (المغادرة) رغبتنا لكن النشاط لن يكون قابلا للاستمرار”.

وكان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قد تعهد في وقت سابق بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في مدة أقصاها 31 ديسمبر المقبل، لكن إلى الآن لم يتم أي تقدم ملموس في المحادثات بين الجانبين حتى الآن.

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وعلى الجانب الآخر، علق المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني على تصريحات جوبتا، قائلاً: “إن بريطانيا ستواصل العمل بجد للتوصل إلى اتفاق (مع الاتحاد الأوروبي) ما دامت المحادثات بناءة”.

وفي حال انسحاب نيسان من بريطانيا سيفقد حوالي 7 آلاف عامل وظيفتهم وهو أمر مؤسف خاصة وأن المصنع بدأ عمله منذ عام 1984 أي من حوالي 36 عاما.