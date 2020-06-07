زيادة جديدة على أسعار شيري أريزو 5

كتب: باسل الحلواني أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري في مصر، زيادة على أسعار سيارات شيري أريزو 5، المجمعة محليًا. المجمعة محليًا. بلغت قيمة الزيادة على السيارة 3 آلاف جنيه، على جميع فئات السيارات التي تتوافر Advertisements بـ 4 فئات من التجهيزات، بما فيهم الفئة الأولى المستحدثة. بـ 4 فئات من التجهيزات، بما فيهم الفئة الأولى المستحدثة. يوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات شيري أريزو 5 بعد الزيادة الجديدة: الفئة السعر الأولى 171 ألف جنيه الثانية 172.9 ألف جنيه الثالثة 194 ألف جنيه الرابعة 202.9 ألف جنيه

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