شركات السيارات اقترضت 270 مليار ريال بسبب أزمة كورونا!

الخليج ٣٦٥ نت – دخلت شركات صناعة السيارات في مرحلة تصحر الأرباح؛ حيث سيستهلك تراجع المبيعات والاستثمارات المكلفة أي عائدات للشركات، وذلك بحسب تقرير مؤسسة “أليكس بارتنرز” للاستشارات المالية.

وأضاف التقرير أن كل القروض ستزيد الضغوط على الشركات التي تواجه بالفعل مطالبات من الحكومات والعملاء لزيادة الإنفاق على التقنيات الجديدة، وذلك مع حصول الشركات على قروض جديدة بقيمة 72 مليار دولار (270 مليار ريال)؛ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويقول “مارك ووكفيلد” الرئيس المشارك لقطاع الممارسات الصناعية وصناعة السيارات في شركة “أليكس بارتنرز”: “إن هناك شيء واحد لكي تتخطى هذه الأزمة، لكن تخطيه بعد قطع إحدى ساقيك أمر آخر”، وأضاف أن أليكس بارتنرز قد خفّضت توقعاتها لمبيعات السيارات العالمية بمقدار 44 مليون سيارة حتى نهاية 2022، وهو ما يعني فقدان شركات السيارات لإيرادات تصل إلى تريليون دولار خلال تلك الفترة.

وأضاف ووكفيلد أن شركات السيارات ستحافظ غالباً على استثماراتها في مجال السيارات الكهربائية، لكنها ستقلص استثماراتها في مجال السيارات ذاتية القيادة، كما توقعت أليكس بارتنرز أن تستثمر شركات السيارات والتكنولوجيا 109 مليارات دولار (408.75 مليار ريال) في مجال السيارات ذاتية القيادة بحلول 2025، أي أقل بمقدار 29 مليار دولار (108.75 مليار ريال) عن التقديرات قبل تفشي فيروس كورونا.

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والجدير بالذكر أن شركات السيارات كانت قد حصلت على القروض الإضافية خلال فترة العشرة أسابيع، التي أوقفت فيها نشاطها في أغلب دول العالم.

المصدر: ديترويت نيوز