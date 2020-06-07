تعرف على مواعيد العمل الجديدة في محطات الفحص بجدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن تغيير أوقات العمل في محطات الفحص بجدة، وذلك نظراً لقرار عودة منع التجول من الساعة الثالثة مساءاً ولمـدة 15 يوماً.

وبيّنت الإدارة أن العمل في محطات الفحص بجدة سيكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 ظهراً من السبت إلى الخميس حتى إشعار آخر، بينما ستظل مواعيد العمل بمحطات الفحص الدوري في مختلف مناطق المملكة كما هي.