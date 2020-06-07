استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة فقط بموعد مسبق

الخليج ٣٦٥ نت- أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لن يتم استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة إلا في حال وجود موعد إلكتروني مسبق.

ويأتي ذلك القـرار ضمن عدد من الاجراءات والبروتوكولات المعتمدة والمطبّقة في مدارس القيادة، كالعمل بـ 50% من الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس؛ وذلك تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد مع عودة الحياة في المملكة.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا عن عودة العمل في “مدارس تعليم القيادة” نود التأكيد على أن استقبال المتقدمين في مدارس تعليم القيادة لن يتم دون وجود موعد إلكتروني مسبق، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة”.