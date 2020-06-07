بعد خضوعها لعمليات تطوير وتجديد شاملة؛

هيونداي تطلق الجيل الجديد من سيارة أزيرا في المملكة العربية السعودية

خضعت سيارة هيونداي أزيرا الشهيرة لعملية تجديد وتطوير شاملة أضافت لها العديد من الخصائص التقنية المطورة والمبتكرة

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة هيونداي موتور اليوم الجيل الجديد من سيارتها الشهيرة أزيرا Azera لتكون بذلك أحدث مركباتها لهذا العام في المملكة العرية السعودية.

وظهرت هيونداي أزيرا بالعديد من الخصائص التقنية المطورة وبمظهر جذاب تمكنها من التربع على قمة المنافسة في الأسواق العالمية كواحدة من أفضل سيارات السيدان المتواجدة في المنطقة.

وخضعت أزيرا، لعملية تجديد شاملة، بحيث يوفر الطراز الجديد منها، والمصمم ليعمق معاني الرفاهية والفخامة، مظهرًا جذاباً ومتميز مع أحدث الميزات والتكنولوجيا المتطورة. وستتاح أزيرا في صالات العرض في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية اعتباراً من هذا الشهر.

ويمثل الجيل الجديد من أزيرا، إحدى أهم سيارات السيدان التي ينتجها العملاق الكوري، محطة متقدمة وخطوة إضافية للأمام لهيونداي، مع التاريخ الحافل بالنجاحات للشركة في هذه الفئة من السيارات، إذ يعكس الطراز الجديد لأزيرا الهوية التصميمية المبتكرة للجيل القادم من هيونداي الذي يعتمد على الروح والتفاصيل الرياضية “سينشوس سبورتنيس – Sensuous Sportiness“، وما يبرزه من تناغم بين البنية والتصميم والتكنولوجيا.

ويتوفر التصميم الجديد من أزيرا بخيارين للمحرك حيث يمكن للعملاء اختيار محرك التدفق الذكي Smart Stream Gasoline 2.5 GDI الذي يعتمد على الحقن المباشر للوقود، أو محرك 3.5 Gasoline MPI المعتمد على نظام حقن الوقود المتعدد النقاط. وباستخدام تقنية الحقن المزدوج التي توفر اقتصادًا وقوة أفضل للوقود، يقدم محركSmart Stream Gasoline 2.5 GDI قوة لا تصدق بتسارع يصل إلى قوة 198 PS حصان أوروبي عند وصول السيارة إلى rpm 6000 دورة في الدقيقة، بينما يمكن تحقيق أقصى عزم دوران في 25.3kgf-m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة.

ويمكن لمحرك حقن الوقود المتعدد النقاط الجديد من أزيرا 3.5 MPI الوصول إلى قوة 290 ps حصان أوروبي عند rpm 6000 دورة في الدقيقة مع أقصى عزم دوران 34.5 kgf–m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة، وذلك من أجل قيادة أكثر تناغم وراحة للسائق. ويحتوي كلا المحركين على ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

ويتضمن الطراز الجديد من أزيرا تغييرات كبيرة في التصميم الداخلي والخارجي، فتم تجديد الجزء الأمامي من السيارة بعمل تغييرات في شبكة المبرد المدمجة، مع وضع مصابيح أمامية بنظام إضاءة LED، حيث تم تركيب مصباح أمامي LED ومصابيح نهارية مخفية (مدمجة) (DRL) مع تصميم إضاءة بنظام ستارلايت رائع.

ويعكس الجزء الخلفي من السيارة تراث أزيرا الفريد والمحبب لعملائها، مع قاعدة عجلات أطول وخطوط جانبية انسيابية رشيقة، وعلاوة على تصميم المصد الخلفي المعزز، يحتوي الشكل الجديد للسيارة على مصباح خلفي LED أطول وأكثر أناقة، ويتميز أنبوب كاتم الصوت المزدوج بشكل أوسع، وبمظهر متوازن.

ويستكمل التصميم الخارجي الفاخر للسيارة، بتصميم داخلي أنيق للمقصورة يتضمن لوحة 12.3 بوصة ونظام ملاحة فيديو وصوت عالي الدقة (AVN) ونظام (SBW) ونظام الشحن اللاسلكي وترقيات لفتحات التهوية. ويمكن للسائقين أيضًا الاختيار من بين 64 خيارًا مختلفًا للألوان عند استخدام مصباح C / Pad.

Advertisements

ويأخذ التصميم المبتكر للجيل الجديد العملاء في تجربة قيادة متكاملة، من خلال المجموعة الواسعة من الميزات التقنية الحديثة، التي تحقق شعورا يمتزج فيه الإعجاب بالأمان، فمع مصباح التوجيه الاحتياطي الأنيق، وباستخدام الإضاءة الموجهة على الأرض المحيطة بالمركبة، يصبح لدى السائق أمكانية رؤية أفضل أثناء الظلام.

كما تشمل الميزات الجديدة الأخرى جهاز التحكم في الطقس بشاشة تعمل باللمس، وشاشة رؤية الزاوية العمياء، وشاشة الرؤية الشاملة (البانورامية)، ونظام لتفادي الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية (RCCA) الذي يوقف السيارة عند اكتشاف سيارة تقترب عند الرجوع للخلف.

وتم تثبيت قفل قوي للأطفال، لزيادة عوامل السلامة، مع ميزة المساعدة على الخروج الآمن (SEA) التي ستنبه الراكب إلى عدم فتح الباب عند اقتراب أي سيارة.

وبمناسبة طرح سيارة أزيرا الجديدة صرح بانغ سونغ جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: “لطالما كانت أزيرا واحدة من أكثر سيارات هيونداي شعبية وانتشارا حول العالم، ونحن سعداء لإطلاق أحدث طراز منها للعملاء في المملكة العربية السعودية والمنطقة قريباً. وبفضل عمليات التطوير الكبيرة التي جرت للسيارة، سيتمكن الناس من ملاحظة التغييرات بسهولة داخل السيارة وخارجها، خاصة مع العديد من الميزات الجديدة مثل مصباح C / Pad وشاشة رؤية الزاوية العمياء، التي ستجعلها تتفوق على السيارات الأخرى في فئتها، ونعتبر أن أزيرا مثالا على ارتقاء هيونداي بمعاييرها في تصميم سيارات متطورة عالية أداء”.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثمان خيارات خارجية للألوان، متوفرة في طلاء لؤلؤي أو معدني، مثل بلاك فورست الجديد تماما، والازرق المتوهج “أكسفورد بلو”، والفضي المتوهج، و”نكتون جراي” الرمادي الفاخر، والهامبتون جراي، والفضي المتلألئ، والأبيض الكريمي، والأسود الفخم “بلاك مدنايت”.

وتتاح المقصورة الداخلية في ألوان ثلاثة هي الأسود ولون الكحلي الأنيق والجديد، والبيج، بحيث يمكن للعملاء الاختيار من بينهم، كما يتوفر اختيار المقصورة من جلد اصطناعي أو أصلي أو جلد نابا حسب اللون الذي تم اختياره، لتستعد أزيرا المطورة بتلك الإضافات لأن لتكون رمزاً لنجاح جديد تحققه هيونداي في المنطقة.