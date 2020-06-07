شاهد البث المباشر لإطلاق هيونداي ازيرا 2021

الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وبعد طول انتظار، سيتم إطلاق الجيل السادس من هيونداي ازيرا 2021 في السعودية.

حيث يمكنك متابعة البث المباشر على قناة هيونداي الشرق الأوسط وإفريقيا خلال اليوم الأحد (7 يونيو) في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت السعودية، وبإمكانك تفعيل التنبيه الموجود في الرابط للتذكير.

تأتي ازيرا 2021 بتجديدات شاملة، حيث تعتمد على الهوية التصميمية للجيل القادم من هيونداي “الرياضي الحسي” مع داخلية فاخرة تصطحبها تقنيات متطورة مستقبلية.

وصرح بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: “نحن متحمسون لاقتراب موعد طرح الجيل المطور تماماً من سيارة هيونداي أزيرا والذي سيكون إضافة ممتازة أخرى لمجموعتنا في المنطقة. لطالما إلتزمت هيونداي بتقديم سيارات عالية الأداء لعملائها، ومع أزيرا الجديدة نجحنا بالتأكيد على هذا الإلتزام، لذا نتطلع إلى إطلاقها بشكل حصري قريباً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”.