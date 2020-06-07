طراز معدل من "جراند شيروكي".. بقوة هائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدخلت شركة O.CT تعديلات تقنية على السيارة جيب Grand Cherokee Trackhawk، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت الشركة السويسرية أن نسختها المعدلة Grand Cherokee Hellhound تنطلق بقوة 888 حصان/1000 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 710 أحصنة/868 نيوتن متر.

وبفضل هذه التعديلات تنطلق السيارة بسرعة قصوى تزيد عن 300 كلم/س بدلا من 289 كلم/س، كما تقلص زمن التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س إلى نحو 3 ثوان بدلا من 3.7 ثانية.