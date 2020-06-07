أيقونة أودي الرياضية تحولت إلى سيارة خارقة.. كيف؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة هينيسي بيرفورمانس تعديلات تقنية على أيقونة أودي R8 Spyder لتحولها من سيارة سوبر رياضية إلى هايبر كار خارقة.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة الألمانية V10، زاد قوته من 620 حصان إلى 925 حصان.
وبفضل القوة الجديدة تتسارع السيارة المعدلة، التي تحمل الإسم R8 Spyder HPE 900، من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 2.6 ثانية بدلا من 3.2 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 233 كلم/س.
وتتميز النسخة المعدلة من خلال مجموعة العادم الجديدة، وبعض التوقيعات على الجسم الخارجي، وبالمقصورة الداخلية.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات التقنية متاحة للموديل الكوبيه R8 Coupé أيضا.
وفي منتصف ماريو الماضي،أعلنت شركة أودي عن طرحها لنسخة مصفحة بقدرات تأمينية فائقة من طراز A8 L، مخصصة للطرح بالسوق الروسية.
ومن القدرات التأمينية التي أضافتها أودي لهذه النسخة من A8 L، نظام ذاتي لوأد الحرائق، وخزان إضافي للوقود، ومنظومة اتصالات مستقلة في خلفية السيارة.
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