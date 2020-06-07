هل نصل لـ"زيرو" حوادث مع السيارات ذاتية القيادة؟.. دراسة تجيب

تستطيع السيارات ذاتية القيادة الحد من معدلات حوادث السيارات في المستقبل، ولكنها لن تستطيع منع كافة الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



ويقول خبراء السلامة على الطرق أن الأخطاء البشرية تتسبب في 94% من إجمالي الحوادث في الولايات المتحدة، ولكن دراسة أجراها معهد سلامة الطرق السريعة في الولايات المتحدة تقول إن السيارات ذاتية القيادة التي تعمل بواسطة برامج الكمبيوتر لن يكون بإمكانها سوى منع ثلث حوادث السيارات.

وأشارت دراسة إلى أنه في حين أن السيارات ذاتية القيادة سوف تستطيع في نهاية المطاف تحديد المخاطر وإبداء رد فعل أسرع من الانسان، كما أنها لن تفقد تركيزها أثناء القيادة أو لن تسقط في خطأ القيادة تحت تأثير الخمور، إلا أنها ليس بمقدورها منع باقي الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحثة جسيكا سيشينو نائب رئيسة المعهد وأحد المشاركين في إعداد الدراسة قولها: "سوف نظل نشهد بعض الحوادث بالرغم من قدرة السيارات ذاتية القيادة على إبداء رد فعل أسرع من البشر...إلا أن هذه السيارات لن تستطيع دائما القيام برد فعل فوري" للحيلولة دون وقوع الحوادث.

وخلص المعهد إلى هذه النتائج بعد دراسة أكثر من خمسة آلاف حادث طريق مع تحليل الأسباب التي أدت إلى وقوعها.

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وتعكف الشركات التكنولوجية العالمية على تطوير أنظمة جديدة للسيارات ذاتية القيادة من شأنها دفع هذا السوق الواعد إلى النمو بشكل متسارع حتى يصل حجمه إلى 72.5 مليار دولار بحلول 2030.

منافسة قوية

وبحسب تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" العالمي فإن هناك منافسة قوية بين 3 شركات أمريكية في سوق إنتاج أنظمة محدثة للسيارات ذاتية التحكم، هي كوالكوم وإنفيديا وإنتل.



وأوضح بيزنس إنسايدر أن شركة كوالكم أشعلت المنافسة مؤخرًا بتطوير منظومتي "Snapdragon Ride Platform" و"Snapdragon 855" اللتين تتضمنان مجموعات شرائح قابلة للتطوير تعمل على دمج الصوت والصورة بالطاقة من خلال 4 مستويات متدرجة في الاستقلالية بين وظيفة مساعدة السائق والسيارات ذاتية القيادة بالكامل.

وأضاف أن المنظومة التي ستدخل حيز التنفيذ ضمن عملية إنتاج السيارات في 2023 ستنطوي على معالجات متطورة للصور والإشارات الرقمية ووحدات معالجة الرسومات، إلى جانب وحدات المعالجة المركزية عالية الأداء لاتخاذ القرارات.

فيما أشار التقرير إلى أن شركة إنفيديا تمتلك هي الأخرى عقود تطوير أنظمة ذاتية القيادة مع كبرى الشركات العالمية مثل تويوتا وفولفو وأودي، وحقق قطاع تطوير أنظمة السيارات بالشركة إيرادات قدرها 162 مليون دولار في الربع المنتهي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

كما أن شركة إنتل تعمل من خلال شركتها التابعة Mobileye على تنفيذ عقود تصميم أنظمة مساعدة القيادة لصالح شركات بي إم دبليو وفيات كرايسلر ووايمو للقيادة الذاتية، وحققت الشركة في الربع المنتهي في 28 سبتمبر/أيلول إيرادات قياسية بقيمة 229 مليون دولار بقطاع تطوير أنظمة السيارات ذاتية التحكم.