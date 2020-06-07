لبنان يسجل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 30 حالة.



وقالت الوزارة في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1331 حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 768.



ومدد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس الماضي، التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل.

