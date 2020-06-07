القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 30 حالة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1331 حالة.
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 768.
ومدد مجلس الوزراء اللبناني، الخميس الماضي، التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يسجل حالة وفاة و11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.