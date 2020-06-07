البحرين تسجل حالة وفاة و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا و412 حالة شفاء المزيد

سجلت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 9468، بعد تسجيل 412 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 367056 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 5252، بينها 13 حالة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 5239 بالمستقرة، وسجلت البلاد 25 حالة وفاة بالمرض.