رسميا.. انطلاق الفئة الرابعة الجديدة من بي إم دبليو في أكتوبر

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق الجيل الجديد من الفئة الرابعة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أن يتم طرح النسخة الكوبيه أولا ثم الكابريو والجران كوبيه، بسعر يبدأ من 45 ألفا و800 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارة الجيل الجديد تتميز من خلال تقليص الارتفاع بحوالي 6 سم، وبالتالي خفض مركز الثقل للكوبيه رباعية المقاعد بمقدار 2 سم، فضلا عن عرض المسار الأكبر على المحور الخلفي، وتعزيزات إضافية على الهيكل.

ولزيادة الفروق بين الفئة الثالثة والرابعة، تم إجراء تعديلات على التصميم الرياضي وسلوك القيادة، مع مقدمة جديدة وشبكة مبرد ضخمة.

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وفي حين أن الأنظمة المساعدة والتجهيزات تتطابق إلى حد كبير فإن باقة محركات الدفع تتسع؛ حيث يحصل الموديل الأقوى M440i على مولد بدء دوران كهربائي وتقنية 48 فولت، وذلك بهدف تقليل الاستهلاك وتحسين قيم التسارع لمحرك البنزين سداسي الأسطوانات بقوة 275 كيلووات/374 حصان.

وإلى جانب هذا المحرك تتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 135 كيلووات/184 حصان و368 كيلووات/500 حصان للنسخة الرياضية M. ويتسع برنامج الدفع ليشمل نسخ الدفع الرباعي والخلفي أيضا، في حين تبلغ السرعة القصوى للسيارة 240 أو 250 كلم/س.

وتروج الشركة البافارية لجيل الفئة الرابعة الجديد من خلال معدل استهلاك يتراوح بين 3.9 لتر بنزين/100 كلم و6.8 لتر ديزل.