كورونا يضع أبل في مأزق والضحية آيفون 12

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شركة أبل لتأجيل شحن هاتفها الذكي المرتقب آيفون 12، في ظل المشكلات الحاصلة في سلاسل التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما ألمح مسؤول في إحدى الشركات الموردة لأبل.

وحذر (هوك تان) – الرئيس التنفيذي لشركة (برودكوم) Broadcom – المستثمرين من أن إيرادات شركته لعام 2020 ستتأثر بما وصفه التأخر الكبير في دورة المنتج لدى “أكبر عميل للأجهزة المحمولة في أمريكا الشمالية”، ويبدو أنه كان يقصد شركة آبل، بحسب ما نقله موقع aitnews التقني.

وقال تان: “في الربع الثالث من العام الجاري، نتوقع عادةً أن نشهد زيادة متتالية من رقمين في الإيرادات من إنتاج الجيل القادم من الهاتف لدى عميلنا الكبير للهواتف المحمولة في أمريكا الشمالية”. والآن، لا يُتوقع رؤية هذه الإيرادات حتى الربع التالي.





واعتادت شركة أبل تقديم إصداراتها الجديدة من هواتف آيفون خلال حدث تقيمه خلال شهر سبتمبر/أيلول، مع إتاحة الجهاز عادةً للطلب بعد بضعة أيام من الحدث، ثم يبدأ شحنه في الأسبوع الذي يليه.

وتتماشى تصريحات تان مع ما سُرب حتى الآن عن وضع هاتف آيفون 12 في ظل وباء (كوفيد-19)، إذ أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق: بأن إنتاج الهاتف قد يؤخَّر شهرًا.

في حين تتوقع صحيفة Nikkei أن يتأخر الإطلاق عدة أشهر، وهو ما قاله أيضًا موقع Digitimes الذي ذكر أن آبل قد تبدأ في إنتاج أحد طرازات الهاتف في وقت مبكر.

ويشير هذا إلى أن الطراز، المنخفض المواصفات من آيفون 12، قد يكون متاحًا في البداية، ثم تعمل الشركة على إطلاق الطُرز الأخرى خلال الأسابيع اللاحقة؛ في مسعى للحفاظ على الإيرادات.

وقد تُؤخر إطلاق الطراز الأعلى، من حيث المواصفات من الهاتف، حتى قبل عيد الميلاد، أو حتى مطلع عام 2021.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فتتحدث التسريبات عن هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل بالإصدار 14 من نظام iOS.

وسيأتي الهاتف بثلاثة طُرز بقياس 5.4 و6.1 و6.7 بوصة مع شاشة OLED، وزيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام).

وكشفت العديد من التقارير والتسريبات عن مواصفات الهاتف المقبل من آبل، حيث من المتوقع أن تكون أكبر ترقية قادمة لهواتف آيفون في عام 2020 هي دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهي إضافة يتوقع بعض المحللين أن تؤدي إلى تعزيز الطلب على هواتف (iPhone 12) الجديدة نظرًا لأن عملاء آبل يقومون بترقية هواتفهم الذكية بشكل أقل.

توقعت شركة التحليلات (Strategy Analytics) في تقرير نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن دخول شركة آبل في سباق شبكات 5G في الربع الثالث من عام 2020 سيقودها إلى الصدارة وتجاوز كل من سامسونج وهواوي، على الرغم من أن هذه الشركات أطلقت الهواتف الذكية التي تدعم شبكات 5G قبل وقت طويل من آبل.





بالإضافة إلى دعم شبكات 5G؛ من المتوقع أيضًا أن تحصل هواتف iPhone 12 على تغييرات رئيسية أخرى، مثل: التصميم الجديد، والخيارات المختلفة من حيث الحجم، والكاميرا الثلاثية الأبعاد المشابهة لمستشعر (Lidar) الجديد في جهاز iPad Pro 2020، وذلك وفقًا لتوقعات المحلل التقني الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، وتقارير أخرى.

تغييرات في التصميم

تشير بعض التقارير إلى أن آبل ستغير تصميم هواتف iPhone 12 بشكل ملحوظ هذا العام، حيث يمكن أن تشهد الهواتف عودة الإطار المعدني الذي كان موجودا في هاتف iPhone 4.

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كما أفاد تقرير جديد من بلومبرج أن هواتف (iPhone 5G) القادمة ستحتوي على هيكل معاد تصميمه بحافات من الفولاذ المقاوم للصدأ، بدلاً من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، مثل التصميم الحالي لجهاز (iPad Pro).

وكذلك من المتوقع أن يقل حجم (النتوء) Notch الموجود في أعلى الشاشة، الذي يضم الكاميرا الأمامية ومستشعرات نظام التعرف على الوجه (Face ID) في هواتف iPhone 12.

وبحسب ما ورد في بعض التقارير تسعى آبل للتخلص من النتوء في وقت ما في المستقبل، كما فعلت شركات هواتف أندرويد في الفترة الأخيرة – سامسونج وهواوي، وأوبو، وون بلس، وغيرها – فضمنت الكاميرا الأمامية في الشاشة نفسها.

نوع الشاشة

من المتوقع أن تضم جميع طرز iPhone 12 شاشات OLED، حيث تقدم شاشات OLED عادةً تباينًا أفضل وألوانًا أعمق مقارنةً بشاشات LCD، ولكنها تكلف أكثر.

كما تشير التقارير إلى أن شركة آبل ستغير أحجام الشاشة قليلاً هذا العام مقارنة بسلسلة iPhone 11 التي أطلقتها العام الماضي، حيث سيضم هاتف iPhone 12 شاشة مقاسها 5.4 بوصة، وهاتف iPhone 12 يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصة، وهاتف iPhone 12 Pro يضم شاشة مقاسها 6.1 بوصة، وهاتف iPhone 12 Pro Max يضم شاشة مقاسها 6.7 بوصة.

شبكات 5G

من المتوقع أن تدعم جميع هواتف iPhone 12 شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن المحلل (Ming-Chi Kuo) يعتقد أن اثنين فقط من هواتف iPhone 12 سيدعمان اتصال 5G.





وقد أفاد أيضًا أنه من الممكن أن تعتمد أبل على شرائح 5G التي تقدمها سامسونج وكوالكوم في هواتف iPhone 12، وبالنظر إلى أن أبل وكوالكوم قد قامتا بتسوية نزاعهما القانوني المستمر منذ فترة طويلة، فقد لا تكون هذه الخطوة مفاجأة.

كاميرا ثلاثية الأبعاد

من المتوقع أن تكون هناك ميزة رئيسية أخرى في هواتف iPhone 12 القادمة وهي تضمين كاميرا ثلاثية الأبعاد أكثر قوة وواقعية لتطوير أداء الواقع المعزز.

ومن المتوقع أن تتضمن مستشعر Lidar الذي جاء في جهاز iPad Pro الجديد، وهو ماسح ضوئي يمكنه قياس المسافة من خلال تحديد الوقت الذي يستغرقه الضوء في الوصول إلى شيء ما قبل الانعكاس.

وقد أشارت تقارير متعددة إلى أن الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بالعديد من التحسينات، من ضمنها أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل، إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.





وتأتي أحدث المعلومات من المحلل الشهير (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo، الذي قال: “إن هاتف آيفون 12 الأكبر، الذي يضم شاشة مقاسها 6.7 بوصة، سيحتوي أيضًا على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد، وكذلك مستشعر أكبر حجمًا يساعد في تقليل التشويش في الصورة”.

يمكن أن يكون إصدار هاتف iPhone 12 الذي يأتي مع شاشة من نوع OLED بمقاس 5.4 بوصة أرخص من iPhone 11 وفقًا لتوقعات المحلل التقني جون بروسر.

وسيأتي أحدهما بشاشة مقاسها 5.4 بوصة وبسعر يبدأ من 649 دولارًا، بينما سيضم الآخر شاشة مقاسها 6.1 بوصة وبسعر 749 دولارًا.