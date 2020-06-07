بي ام دبليو X1 الجيل القادم 2023 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – لقد مر عام تقريباً من أن أعطت بي ام دبليو الجيل الثاني من الكروس أوفر X1 بعض التحديثات، والجدير بالذكر أن الجيل الأول من السيارة E84 ​​X1 استمر لمدة 6 سنوات بداية من 2009 حتى 2015، حينها دخل الجيل الثاني F48 حيز الإنتاج لتتحول السيارة إلى الدفع الأمامي، وهناك جيل جديد قادم في الطريق، وقد التقطت العدسات التجسسية صوراً له أثناء اختباره للمرة الأولى.

مثل X1 الحالية، من المحتمل أن يرتبط الجيل الجديد من X1 بنظيره الفئة الثانية أكتيف تورر، والتي تم التقاط صور تجسسية لها من الداخل والخارج، والتي أشارت إلى تحول آخر في لغة تصميم صانعة السيارات البافارية، فعلى الرغم من التمويهات الكثيفة، يمكننا القول أن المصابيح الخلفية للجيل القادم جديدة تماماً تتميز بتصميم مشابه للفئة الثانية أكتيف تورر الجديدة كلياً، وتأتي المصابيح بشكل مستطيل كما أنها قد تكون أصغر حجماً.

أما بالنسبة للتحديثات الأخرى التي يمكننا ملاحظتها، فيبدو أن السقف أكثر انحداراً، في حين أن الواجهة الأمامية تبدو أكثر أناقة مع مصابيح أمامية اكثر نحافة، كما يبدو أن الشبك الأمامي يأتي بحجم معقول على الأقل وفقاً لمعايير بي ام دبليو الحديثة.

وفي الختام، فيما يتعلق بالمقصورة، إذا كان الجيل القادم من X1 متأثراً بالفعل بالفئة الثانية اكتيف تورر، فمن المحتمل أن تحصل على شاشتين منحنيتين يركزان على السائق، مع عجلة قيادة معاد تصميمها، ومن المرجح أن تتوفر بي ام دبليو X1 2023 بإصدارات بنزين وديزل، بالإضافة إلى خيار هجين بالقابس.

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