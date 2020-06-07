إلزام محطات الوقود في ألمانيا بتقديم شحن للسيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ألمانيا عن اعتزامها لإلزام جميع محطات الوقود بتقديم شحنات للسيارات الكهربائية؛ وذلك لتعزيز طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية كجزء من خطتها للتعافي الاقتصادي، إلى جانب المساعدة في إزالة مخاوف إعادة التزود بالوقود.

ويأتي هذا الإعلان بعد خطة فرنسية أعلن عنها الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية، وكجزء من التحفيز الحكومي سيتم إنفاق 2.5 مليار يورو على البنية التحتية لإنتاج خلايا البطارية وشحنها.

وقـد سجّلت السيارات الكهربائية 1.8% فقط من تسجيلات سيارات الركاب الجديدة خلال العام الماضي، ومن بين 168,148 تسجيل جديد في مايو كان 5,578 تسجيل فقط سيارات كهربائية، وفقاً لوكالة السيارات الألمانية KBA.

Advertisements

وحتى مارس 2020، كان لدى ألمانيا 27,730 محطة شحن للسيارات الكهربائية، ولتحقيق سوق ضخم للسيارات الكهربائية يلزم وجود 70,000 محطة شحن على الأقل و7,000 محطة شحن سريعة، وفقاً لـ BDEW.