“بالصور” شاهد سفينة الفهد الملقبة بسفينة “تيتانك السعودية”

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لسفينة ضخمة تُسمى “الفهد” ويُطلق عليها “تيتانك السعودية”، وكان قد إلتقطها المصور “عمر النهدي” في ميناء الشعيبة التاريخي الذي يقع على بعد 90 كيلومتراً من مكة المكرمة.

وأظهرت الصور سفينة الفهد المهجورة التي ترقد على جانبها منذ أكثر من 33 عاماً، مع سفن أخرى في الميناء الذي يُطلق عليه مقبرة السفن، فالسفن ترسو فيه سواءاً التي خرجت من الخدمة، أو التي لا تستطيع الخروج منه لاصطدامها بالشعاب المرجانية.

وكانت تُستخدم سفينة الفهد سابقاً في نقل الركاب، واشتهرت باسم “تيتانك” في إشارة للسفينة الإنجليزية الغارقة المعروفة، ولاقت اهتماماً كبيراً من محبي السباحة والغوص والتصوير.

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