المكسيك تسجل 341 وفاة و3593 إصابة جديدة بكورونا المزيد

الخليج 365الأحد 2020/6/7 04:32 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت المكسيك، السبت، تسجيل 3593 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 341 حالة وفاة جديدة.
وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك يرتفع إلى 113619 وعدد حالات الوفاة إلى 13511 حالة.
وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية.
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