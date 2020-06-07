كتب: باسل الحلواني
أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة فيروس كورونا المستجد مازالت تؤثر على سوق السيارات المصرية، وتسببت في توقف حركة المبيعات.
قال "أبوالمجد"، في تصريحات لـ"سيارات الوفد"، إن عودة الحياة إلى قطاع السيارات من جديد، ترتبط في المقام
صرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن عودة المبيعات إلى طبيعتها في الوقت الحالي ليس له علاقة بانخفاض أو ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن غالبية العملاء أحجموا عن الشراء، في ظل خطورة الموقف وتزايد أعداد المصابين بالفيروس القاتل.
أوضح "أبوالمجد"، أن تعليق العمل بغالبية مصانع السيارات العالمية، واتجاه بعضها للعمل بنصف الطاقة الإنتاجية، تسبب في اختفاء بعض الطرازات من السوق المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس رابطة تجار السيارات: تحسن المبيعات مرتبط بالتوصل لـ"مصل كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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