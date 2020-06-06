ننشر أحدث قائمة سعرية لجميع طرازات "بيجو" في مصر خلال "يونيو"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية المتوافرة في مصر.

شهدت القائمة السعرية لشهر يونيو، تخفيضات بقيمة 20 ألف جنيه على طراز 5008 بجميع فئاته، حيث يتوافر في السوق المحلية

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بـ5 فئات من التجهيزات.

تتوافر "بيجو"، في السوق المصرية بـ 5 طرازات هي "301، 5008، 2008، 3008، 5008"، وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة السعرية الكاملة لجميع طرازات بيجو: