نيسان موتور إيجيبت تطرح صني 2021 بإمكانيات جديدة.. تعرف على التفاصيل

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة نيسان موتور إيجيبت، موديل 2021 من سيارتها الشهيرة نيسان صني في السوق المصرية.

قالت نيسان موتور إيجيبت في بيان لها، إن نيسان صني 2021 زودت بأحدث تكنولوجيا ترفيهية في الفئات الثانية Plusوالثالثة Super Salon من حيث أنظمة العرض والتحكم في صوت السيارة حيث تحتوي على شاشة عرض مقاس 7 بوصة بتقنية HD وتعمل باللمس، بالإضافة الي مشغل خرائط GPS وذاكرة فلاش 16 جيجابايت وواي فاي مدمج، هذا بالإضافة إلى تقنية بلو توث وUSB، هذا بجانب إمكانية تشغيل الفيديوهات بوضوح يصل إلى 1080 ميجا بكسل مع تكنولوجيا 4K

لعرض الفيديوهات على نحو رائع، وأيضا تقنية Mirror Link لتوصيل الهاتف الذكي بنظام المعلومات والترفيه في السيارة الي جانب وجود كاميرا خلفية.

تتضمن خصائص الأمان في نيسان صني نظام فرامل مانع للانغلاقABS ونظام توزيع اليكتروني للفراملEBD، هذا بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام مانع للسرقة، وايضا صندوق أمتعة واسع 490 لتر يتسع لكل الأغراض.

Advertisements

وتأتي الفئة الأولى Baseمن نيسان صني، ذات ناقل السرعات الأوتوماتكي أو اليدوي الذي شهد نجاحا واقبالا كبيرا عند طرحه في

السوق المصري، بمحرك 4 سلندر و16 صباب، مع سعة للمحرك تبلغ 1498 سي سي، ونظام مراقبة حقل الوقود الكترونياECCS.

علاوة على ذلك، تأتي السيارة نيسان صني مع النظام الصوتي راديو سي دي مع مخرج AUX و4 سماعات، وحامل للأكواب 2أمامي و2خلفي، ومرايات جانبية ذات تعديل الكتروني، هذا بالإضافة إلى جنوط حديديه مقاس 15.

أما بالنسبة لفئة الثانية Plusفتحتوي، بجانب كل المميزات المتوافرة في الفئة الأولى من السيارة، على سبويلر خلفي وزجاج خلفي معتم، بالإضافة الي جنوط رياضيه مقاس 15، أما بالنسبة للفئة الثالثة Super Salon فتتميز بحساسات للركن، وعجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم بالصوت والبلوتوث، والمفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وعدادات متطورة وصالون داخلي مطعم بالكروم، بالإضافة إلى تعديل وضم المرايات الجانبية إلكترونياً.