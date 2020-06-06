الكشف عن أسعار جينيسيس GV80 2021 في الولايات المتحدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس عن الكروس أوفر الفاخرة GV80 2021 هذا العام، على أن تصل إلى الوكلاء في وقت لاحق من هذا الصيف، بسعر يبدأ عالمياً من 48,900 دولار (183,000 ريال) للإصدار الأساسي، في محاولة لجذب المشترين بعيداً عن منافسيها الألمان.

تستمد GV80 2021 الجديدة قوتها إما من محرك توربو سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 300 حصان بنظام دفع خلفي، أو محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التوربو بقوة 370 حصان ونظام دفع كلي، لكن الأخير يأتي بزيادة قدرها 10,000 دولار (37,500 ريال) تقريباً عن الإصدار الأساسي.

تتوفر السيارة بثلاثة إصدارات، Standard وAdvance وPrestige، ويحصل إصدار Advance على مزايا إضافية مثل شاشة عرض علوية وشاشة للكاميرا ذات الرؤية المحيطية، وإمكانية تشغيل السيارة عن بعد، ومقاعد الصف الثاني المدفأة، ويمكنك إضافة مقاعد في الصف الثالث مقابل 700 دولار (2,600 ريال)، في حين يحصل إصدار Prestige على جنوط 22 بوصة، وجلود نابا، وأجهزة قياس رقمية، ونظام إلغاء الضوضاء النشط، ومقاعد الصف الثاني المهواة، وأبواب بإغلاق ناعم.

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في الختام، يمكنكم الحصول على طلاء أخضر أنيق بتكلفة إضافية قدرها 400 دولار (1,500 ريال)، ويصل سعر النسخة الأعلى من السيارة بإضافة بعض الخيارات إلى 72,375 دولار (271,400 ريال) وهو سعر جيد مقارنة بمنافسيها الألمان، وإليكم قائمة بأسعار إصدارات جينيسيس GV80 2021: