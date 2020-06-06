تأجيل الكشف عن لكزس IS 2021 لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن أعلنت لكزس يوم الاثنين الماضي عن أنها ستكشف عن IS 2021 لأول مرة في 9 يونيو الجاري، كشفت اليوم عن تأجيل ذلك بسبب ما وصفته بالوضع العالمي الأخير، وبينما لم تفصح لكزس عن ذلك، إلا أن هناك قصة واحدة هي المهيمنة على العناوين الرئيسية حول العالم طوال هذا الأسبوع، وهي وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد في 25 مايو الماضي خنقاً على يد شرطي في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

يذكر أن وفاة فلويد تسببت في الكثير من أعمال الشغب والغضب في شوارع الولايات المتحدة، ما أسفر عن عمليات سرقة ونهب، كما أن الاحتجاجات لا زالت مستمرة وتكتسب زخماً عالمياً حيث كانت هناك تجمعات في برلين ولندن وباريس ونيوزيلندا على سبيل المثال لا الحصر.

من جانبها، كانت الأزمة كبيرة لدرجة جعلت العديد من شركات صناعة السيارات تفصح عما بداخلها، حيث أصدرت تويوتا بياناً حول الظلم الاجتماعي قائلةً: “لقد شاهدنا جميعاً تعصباً غير مقبول ونقصاً في الوعي حول فيروس كورونا، وكذلك تجاه القضايا المجتمعية الأحدث من أعمال العنف والقتل والعنصرية ضد الأمريكيين من أصل أفريقي في مينيسوتا وكنتاكي وجورجيا وأماكن أخرى، وقد يكون من الصعب على الكثير منا معالجة هذه الأحداث ولكن بكل تأكيد قلوبنا مع جميع المتضررين بشكل مباشر وعائلاتهم وأصدقائهم”.

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في الختام، قد يكون لانتشار فيروس كورونا دوراً هاماً في قرار لكزس بالتأجيل، وقد قالت الشركة اليابانية أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد قريباً، إلا أن الشركة كانت كتومة جداً حول الطراز الجديد، ولكن من المتوقع أن تتميز السيارة بتصميم محدث بالإضافة إلى مجموعات نقل حركة محسنة.

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