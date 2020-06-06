سيارات حافظت على تصدر قائمة الأفضل.. تعرف عليها

على مدار 37 عاما، تخصص موقع "كار أند درايفر" الأمريكي الشهير ، في نشر قائمة يترقبها عشاق السيارت لأفضل 10 مركبات في العام.

المتتبع لهذه القوائم خلال السنوات الماضية،يكتشف أن بعض الموديلات الشهيرة حافظت على تصدر قائمة الأفضل، أكثر من مرة، عبر أجيالها المتعاقبة.

وجمع "كان أند درايفر" الموديلات التي نجحت في الاحتفاظ بقائمة أفضل 10 سيارات في العام أكثر من مرة، وجاء في مقدمتها طراز هوندا أكورد، الذي حل ضمن القائمة 36 مرة"





وجاء في المركز الثاني، طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة، الذي احتفظ بأطول معدل تكريم "متواصل ضمن قائمة "كار أند درايفر" لأفضل 10 سيارات في العام.

واستمر تواجد الفئة الثالثة من بي إم دبليو على مدار أكثر من عقدين متواصلين، بداية من عام 1992 وحتى عام 2004، وبلغ عدد مرات اختياره ضمن قائمة الـ 10 الأفضل ، 23 مرة.

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وتقاسمت سيارات بورش المركز الثالث ضمن السيارات الأكثر حضورا في قائمة "كار أند درايفر" لأفضل 10 موديلات في العام، بطرازي "بوكستر" و"كايمان" ،حيث تم اختيارهما 21 مرة، في الفترة بين عامي 1998 و عام 2003، ثم في الفترة بين عامي 2006 و 2020 الجاري.

وفي المركز الرابع جاء طراز مازدا MX-5 Miata الذي اختير ضمن القائمة " 19 مرة، على فترات متباعدة، ما بين عام 1990/1992، ثم في الفتر بين عامي 1998/2001، ثم في الفترة بين 2006/2013، ثم الفترة بين عامي 2016 و 2019.

وفي ختام القائمة جاء طراز فولكسفاجن جولف، الذي جاء ضمن القائمة 17 مرة، في الفترة بين عامي 1983 و 1984، ثم في عام 1986، ثم في الفترة بين عامي 2007 و 2020.



