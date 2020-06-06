عبداللطيف جميل يطلق مسابقة تويوتا سوبرا GR GT على بلايستيشن 4

الخليج ٣٦٥ نت – شجعّت شركة عبد اللطيف جميل عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السعوديين للاشتراك في مسابقة أطلقتها تويوتا تحت شعار “#ابدأ.. سعودي والشغف سابق”. وتأتي هذه المسابقة تحت اسم “TOYOTA GR Supra GT Cup“ ومتاحة في لعبة GRAN TURISMO، والتي يمكنك تحميلها على بلاي ستيشن 4؛ لتمثل السعوديـة في المسابقة. وإليك شروط المسابقة: الحد الأدنى من الفئة العمرية للمشاركة هي 21 عامـاً.

سيتوجب على المشاركين دخول المنافسة باستخدام حساباتهم على “PlayStation™Network “PSN.

سيُطلب من المشاركين تقديم وثائق تثبت أهليتهم لدخول المنافسة، وإذا لم يتمكن أحد المشاركين من تقديم هذا الإثبات عند طلبه، فقد ينزع المروّج أهلية هذا المشارك من المنافسة و/أو يحرمه من جائزته.

يجب على المشاركين إكمال استمارة تسجيل وضع GT Sport، التي ستقدم للمشاركين الذين حددوا خيار “الوضع الرياضي” داخل اللعبة أثناء فترة منافسة TOYOTA.

يُسمح لكل مشارك بإرسال إدخال واحد (1)، ويحظر إنشاء حسابات مكررة للمنافسة من أجل زيادة فرص التأهل أو التقدم الخاصة بهم.

يستخدم المشاركون سيارة GR Supra RZ فقط.

سيُمنح المشاركون نقاطاً بناءاً على المركز النهائي لكل سباق، ومتوسط تقييم السائق للمشاركين الذين يتنافسون ضده في كل سباق.

تحدد النتيجة النهائية وضع كل مشارك في “التصنيف عبر الإنترنت”.

لا يوجد جوائز لهذه المنافسة. وإذا كنت ترغب في الاشتراك بهذه المسابقة، عليك اتباع الخطوات التالية: حمل لعبة GRAN TURISMO على بلاي ستيشن 4. حمل طراز GR SUPRA المتاح ضمن اللعبة. اشترك بأربعة سباقات على الأقل ضمن فعاليات اللعبة. ويمكنك التسجل من خلال هذا الرابـط.

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