سيارة يابانية تبيع 46 مليون نسخة في 24 عاما

تتحدث نسبة المبيعات دائما عن نفسها عند تقييم أي سيارة، فيما يخص معدل نجاحها واستمراريتها بالأسواق، ومدى شعبيتها وثقة المستهلكين بها.

وقدم موقع "أوتو كار"، قائمة مميزة، تحتوي على السيارات التي حققت أعلى نسب مبيعات، ما يجعلها مصدر فخر لشركاتها.

وبدأ الموقع بالمركز الأول، الذي اقتنصه طراز تويوتا كورولا، الذي طرح للمرة الأولى عام 1996.

وقال الموقع إن تويوتا باعت من طراز كورولا منذ طرحه للمرة الأولى 46 مليون نسخة، ما يجعل هذا هو الطراز الأكثر شعبية في تاريخ صناعة السيارات.

وفي المركز الثاني، جاءت شاحنات فورد F-Series، التي عرفت بأنها الأعلى شعبية بالولايات المتحدة، ومنذ طرح الجيل الأول منها عام 1948، باعت شركة فورد من هذه الشاحنات 39 مليون نسخة.

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وفي المركز الثالث، جاء طراز فولكسفاجن جولف، الذي باعت منه شركته الألمانية منذ طرحه للمرة الأولى عام 1974، نحو 35.5 مليون نسخة.

وفي المركز الرابع، جاء طراز هوندا سيفيك، الذي باعت منه ماركته اليابانية 18.5 مليون نسخة منذ طرحه للمرة الأولى عام 1972، وتستمر في طرح أجيال جديدة منه حتى الآن.

وفي المركز الخامس، جاء طراز أوبل Corsa الألماني الذي باعت منه شركته منذ طرحه للمرة الأولى عام 1982 نحو 18.3 مليون نسخة وتستمر شركة أوبل في طرح أجيال جديدة منه حتى الآن.



