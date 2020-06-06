رسميا.. طرح "لادا جرانتا ليفت باك" المدمجة الجديدة في مصر (اعرف أسعارها)

أعلنت مجموعة الأمل للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة Lada الروسية و BYD الصينية في مصر، اليوم السبت الموافق 6/6/2020، عن طرح السيارة لادا جرانتا ليفت باك المدمجة الجديدة في السوق المحلي.

وقال الوكيل المحلي إن تصميم ليفت باك من جرانتا والذي يندمج فيه الزجاج الخلفي مع باب الشنطة، يتوفر في مصر بفئتين من التجهيزات، بأسعار تبدأ من 175.000 جنيه حتى 205.000 جنيه.

تقدم السيارة الجديدة القادمة إلى مصر من مصانع الشركة في روسيا بطول 4250 مم وعرضها 1700 مم وارتفاعها 1500 مم وقاعدة عجلاتها 2476 مم، فيما يبلغ وزنها الإجمالي 1560 كجم.

تقف لادا جرانتا ليفت باك الجديدة على جنوط معدني قياس 14 بوصة، فيما تصل مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" بفئة المانيوال 440 لتر مكعب و760 لتر مكعب للفئة الأوتوماتيك.

تعتمد جرانتا ليفت باك الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان بالنسخة المانيوال المزودة بـ8 صبابات، بينما ترتفع قوته بالنسخة الأوتوماتيك المزودة بـ16 صباب إلى 98 حصان.

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وتوفر الشركة الروسية لعملائها نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي بالفئة القياسية من 5 سرعات وتصل مع سرعة السيارة القصوى إلى 172 كم/س، أما الفئة الثانية تعمل بناقل أوتوماتيك من 4 سرعات وتصل سرعتها القصوى 176 كم/س.

وتمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل ISOFIX لمنع فتح الأبواب؛ وفرامل ABS مانعة للانغلاق ونظام BAS للتوجيه، ونظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا،

كما يتوفر بالسيارة نظام HSA للمساعدة على البدء دون انزلاق "يتوفر بفئة الأوتوماتيك"، ونظام ESC للتحكم في الاستقرار إلكترونيًا، ونظام TCS للتحكم في الجر لقيادة آمنة بالطرق غير المعبدة.

أما عن وسائل الراحة بالسيارة فيأتي في مقدمها تكييف هواء عادي، وزجاج كهربائي ملون أمامي وخلفي، ومقاعد جلدية، وقفل مركزي، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل، ومساند رأس بالمقاعد الخلفية.

وتفتقر السيارة الجديدة لنظام صوتي متعدد المهام، إذ يقتصر نظامها الصوتي على راديو عادي بهوائي خارجي، وبلوتوث USB وSD بالفئة الأوتوماتيك فقط.

يشار إلى أن مجموعة الأمل تقدم لعملاء السوق المحلي إلى جانب نسخة "ليفت باك" المستوردة، فئتين محلتين الصنع من لادا جرانتا بأسعار تبدأ من 155 ألف جنيه حتى 173 ألف جنيه.