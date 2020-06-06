أفضل 6 سيارات ألمانية في 10 سنوات

على مدار الـ10 سنوات الماضية، قدمت الصناعة الألمانية مجموعة مميزة من الموديلات لسوق السيارات العالمية.

شكلت المصانع الألمانية بهذه الموديلات وجها جديدا للصناعة، وعززت من المنافسة في العديد من أقسام تجارة السيارات أبرزها الكهربائية.

وقام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات بجمع أبرز السيارات الألمانية التي طرحت بالأسواق خلال الـ10 سنوات الماضية، وبدأها بأبرزهم، موديل بورش "تايكان" الكهربائي المميز.

وطرحت بورش هذا الموديل لتنافس به ماركة تسلا على الريادة بمجال تصنيع السيارات الكهربائية السيدان والعائلية، بمحرك كهربائي قوي، قادر على السير لمسافة 192 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

ومن بعده جاء بالقائمة، طراز بي إم دبليو I8 رودستر، والذي يعمل بمحرك هجين، ينتج القسم الكهربائي منه قوة تصل إلى 143 حصانا، في حين ينتج محركه التقليدي وحده قوة 231 حصانا، وبإمكانه التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني.

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ثم جاء بالقائمة من شركة فولكسفاجن الألمانية، طراز E-Golf، وهو النسخة الكهربائية الأولى التي تطرحها فولكس من طراز جولف المميز، ضمن خطة الشركة الطموحة للوصول بمعدل إنتاجها من السيارات الكهربائية، إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2023.

ثم جاء طراز أودي E-Tron موديل 2019، الذي طرحته أودي بمحرك كهربائي هجين ينتج قوة إجمالية 402 حصان مع بطاريات تضخ محركه الكهربائي بالطاقة بمعدل 95 كيلو وات في الساعة.

وضمن القائمة، من مرسيدس جاء طراز AMG GT موديل عام 2016، الذي طرح بمحرك من فئة V8 وينتج قوة تصل إلى 585 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 100 ميل في الساعة خلال 3.6 ثانية.

وفي ختام القائمة جاء طراز بورش Cayenne موديل 2011، الذي بدأت الشركة به العقد الماضي، وطرحته بمحرك بسعة 4.8 لتر، ينتج قوة 400 حصان.



