أسطول "فين ديزل".. 6 سيارات تحمل تاريخا كبيرا في هوليوود

قدم النجم السينمائي فين ديزل عالم سباقات السيارات بشكل غير تقليدي على شاشات السينما عبر أجزاء سلسلته الأبرز عن السباقات السريعة "فاست أند فيريوس".

وخلال ظهوره بالسلسلة التي تتكون من 8 أفلام طرحت على مدار 10 سنوات، قدم "ديزل" للمشاهدين مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية.

ولم يختلف انشغال "ديزل" بالسيارات الرياضية على شاشة السينما عن ما هو عليه على أرض الواقع.

إذ يمتلك النجم الكبير مجموعة مميزة من السيارات فائقة السرعة، مكونة في غالبيتها من سيارات القوة الأمريكية، التي ترمز للسيارات الرياضية التي تحمل ماركات من الولايات المتحدة.

وقام موقع "هوت كارز"، بالكشف عن أسطول السيارات الرياضية الذي يحتفظ به "فين ديزل" لنفسه، وكان من ضمنه، طراز Dodge Charger Daytona، موديل عام 1969.

ويعمل هذا الطراز بمحرك رياضي، ينتج قوة 375 حصانا، مع عزم دوران 651 نيوتن متر.

وضمن أسطوله أيضا، طراز Dodge Charger R/T موديل عام 1970، والذي يعمل بمحرك ينتج قوة 390 حصانا، مع عزم دوران 665 نيوتن متر.

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ومن بين الطرازات أيضا، طراز Chevrolet Corvette Sting Ray Grand Sport موديل عام 1963، الذي توفر بأكثر من محرك حين طرحه، ينتجون قوة تتراوح بين 300 حصان و360 حصانا.

وطراز Chevrolet Chevelle موديل عام 1970، الذي يعمل بمحرك من فئة V8 وينتج قوة 350 حصانا، وتتوفر منه نسخ تعمل بمحرك من نفس الفئة ينتج قوة تصل إلى 402 حصان.

ويضم في أسطوله أيضا طراز Plymouth Road Runner موديل عام 1970، والذي يعمل بمحرك ينتج قوة 360 حصانا، مع عزم دوران 678 نيوتن متر.

وفي ختام القائمة، ذكر الموقع ضمن أسطول "فين ديزل"، طراز Plymouth Road موديل عام 1974، الذي يعمل بمحرك من فئة V8 ينتج قوة تصل إلى 250 حصانا.



