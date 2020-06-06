سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6 يونيو 2020

بلغ متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم السبت، نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، في تعاملات محدودة لدى ماكينات الصرافة.

وتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير خلال الأيام الماضية ووصل إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار، ما يعني أن الصندوق أنعش الخزينة المصرية بنحو 20 مليار دولار في أقل من 3 سنوات.

وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وتراجعت احتياطيات مصر النقدية في فبراير/شباط الماضي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار.

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أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع في بنك البركة.

بينما سجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.13 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 16.13 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 16.15 للشراء، و16.25 جنيه للبيع في عدد من البنوك هي: كريدي أجريكول، قناة السويس، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، عودة، اتش اس بى سى، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي (بيريوس)، وبنك الأسكندرية.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو الأوروبي 18.05 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي المصري، وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 20.27 جنيه للشراء، و20.44 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في السوق المصرية عند مستوى 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع في بنك بلوم، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 4.40 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع في بنك اتش اس بى سى HSBC، وسعر الدينار الكويتي سجل 50.94 جنيه للشراء و52.68 للبيع في بنك مصر.