3 آلاف جنيه زيادة على هيوندي إلنترا HD .. ننشر الأسعار الجديدة

كتب: باسل الحلواني أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، زيادة على أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً.



وفقاً لعدد من موزعي "هيونداي"، فإن قيمة الزيادة الجديدة في سعر هيونداي إلنترا HD، تبلغ 3 آلاف جنيه على جميع فئات السيارة التي تتوافر بـ 5 فئات من التجهيزات في السوق المحلية.



وتنشر "سيارات الوفد"، الأسعار الجديدة لجميع فئات هيونداي إلنترا HD بعدالزيادة المفروضة: تتوافر بـ 5 فئات من التجهيزات في السوق المحلية. الفئة السعر الأولى 232.9 ألف جنيه الثانية 239.9 ألف جنيه الثالثة 245.9 ألف جنيه الرابعة 252.9 ألف جنيه الخامسة 260.9 ألف جنيه



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