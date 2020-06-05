خطورة تلف ممتصات صدمات السيارة على السلامة والأمان

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر ممتصات الصدمات من أهم أجزاء التعليق في السيارات، كما أنه من أبرز عوامل السلامة والأمان، وفي حال تعرضه للتلف فإنه يسبب العديد من المشاكل للسيارة.

ولقد حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من تلف ممتصات الصدمات في السيارة، وذلك لخطورته الشديدة على سلامة السيارة والركاب.

وأوضحت الهيئة الألمانية أنه في حال تلف ممتصات الصدمات فإنه يسبب العديد من المشاكل أثناء القيادة، ومنها زيادة مسافة الكبح عند السرعات العالية، وتآكل الإطارات وتلفها بشكل سريع.

وأضافت الهيئة أن تلف الممتصات يؤدي إلى انخفاض التصاق السيارة بالطريق، وبالتالي تقليل كل من الثبات عند اجتياز المنعطفات، والحفاظ على المسار عند إجراء مناورات التخطي.

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كما يؤثر تلف الممتصات بشكل سلبي على وظائف الأنظمة المساعدة مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.

وأشار الألمان إلى أنه من مؤشرات تلف ممتصات الصدمات، هو اهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو، والشعور بأن السيارة غير ثابتة، وكذلك تسرب الزيت منه أو استجابة مقدمة السيارة عند الضغط عليها لأسفل باليد.

ونصح الخبراء بضرورة فحص الممتصات في المراكز الفنية المتخصصة بعد السير لمسافة 80 ألف كلم، ثم تكرار هذه العملية كل 20 ألف كلم، وفي حال ضرورة استبدال أحد الممتصات، فإنه ينبغي استبدال كلا الممتصين على المحور.