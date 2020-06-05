هل الإطارات الأكبر تساعد بتقليل استهلاك الوقود؟

الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد بعض قائدي السيارات أن الإطارات كبيرة الحجم تساعد على خفض استهلاك السيارة للوقود، فما هو مدى صحة هذا الاعتقاد؟

هذا الاعتقاد بالتأكيد خاطئ، بالطبع هناك صلة وثيقة بين إطارات السيارة واستهلاكها للوقود، حيث تختلف جودة وكفاءة الإطارات وكونها مُناسبة للسيارة وقياس الجنوط الخاصة بها في حجم استهلاك السيارة للوقود.

لكن تركيب إطارات أكبر من المقاس المناسب لسيارتك يؤدي إلى معاناة المحرك لبذل جهد أكبر بسبب المساحة الكبيرة التي باتت تلامس الأرض، الأمر الذي سيجبرك أن تضغط أكثر على دواسة الوقود ما يعني استهلاك أكثر للبنزين.

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لذا يجب قبل شراء إطارات جديدة للسيارة تفقد بطاقة كفاءة الطاقة لهم، للتأكد من كفاءة استهلاك الوقود من ممتاز إلى سيء جداً، ومن حيث التماسك على الأسطح الرطبة.

وكفاءة الطاقة في الإطارات تُعرف بـ”مقاومة الدوران”، فكلما زادت مقاومة الدوران لإطارٍ ما زاد أثره على استهلاك السيارة للوقود، والعكس صحيح، إذ إن الإطار ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.