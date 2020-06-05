هوندا تستدعي 1.4 مليون سيارة حول العالم لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هوندا عن استدعاء 1.4 مليون سيارة في عدة دول لعطل في مضخة الوقود، والذي قد يؤدي لتوقف السيارة أو الفشل في تشغيل المحرك.

ويشمل الاستدعاء موديلات 2018 و2019 لاكورد واكيورا NSX وسيفيك هاتشباك وسيفيك تايب آر، وموديلات 2019 و2020 لهوندا انسايت وغيرهم.

وستتواصل هوندا مع عملائها المتأثرين بالاستدعاء لصيانة سياراتهم وتغيير مضخة الوقود في التوكيلات الرسمية مجاناً.

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