الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هوندا عن استدعاء 1.4 مليون سيارة في عدة دول لعطل في مضخة الوقود، والذي قد يؤدي لتوقف السيارة أو الفشل في تشغيل المحرك.
ويشمل الاستدعاء موديلات 2018 و2019 لاكورد واكيورا NSX وسيفيك هاتشباك وسيفيك تايب آر، وموديلات 2019 و2020 لهوندا انسايت وغيرهم.
وستتواصل هوندا مع عملائها المتأثرين بالاستدعاء لصيانة سياراتهم وتغيير مضخة الوقود في التوكيلات الرسمية مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر هوندا تستدعي 1.4 مليون سيارة حول العالم لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.