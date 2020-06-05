تسريب صور تويوتا لاندكروزر 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور تويوتا لاندكروزر 2021، بتحديثات خارجية محدودة مع توقعات بانتقالها للجيل الجديد كلياً في 2022.

متوقع أن تستخدم تويوتا مواداً فاخرة في داخلية لاندكروزر 2021 حتى تزيد جاذبيتها، مع توفير تقنيات متطورة بينها شاشة معلومات ترفيهية كبيرة وعدادات رقمية وشحن لاسلكي للهاتف وأنظمة مساعدة للقيادة على الطرق المستوية والوعرة على حد سواء.

ستستمد SUV الطرق الوعرة طاقتها عبر محركات تيربو 6 سلندر أو هايبرد، وذلك لأن معايير الانبعاثات تمنع صانعة السيارات اليابانية من الاستمرار في الاعتماد على محركات 8 سلندر، إلا أن هذا لن يؤثر على الأداء في شيء حيث سيأتي الموديل بقوة لا تقل عن 400-450 حصان.

هذا ومتوقع تدشين تويوتا لاندكروزر 2021 الجديدة كلياً في وقت ما خلال 2020، على أن تتبعها لكزس LX في 2021.

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