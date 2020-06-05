تسريب بي ام دبليو M4 موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من تدشين بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021 المسربة، تسربت صور نسخة M4 الأعلى أداءً بطلاء رمادي وبالطبع الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل بتصميم مبسط وأفقي مقارنة بالتصميم المعقد والثلاثي الأبعاد للفئة الرابعة القياسية. نسخة M4 تأتي بنفس المصابيح الأمامية لسيارات الفئة الرابعة الأخرى مع فتحات هواء سوداء إضافية على جوانب الشبك. Advertisements بجانب التصميم، نعلم أن M4 الجديدة ستحصل على محرك 6 سلندر تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 473 حصان أو 503 حصان لنسخة Competition، مع نظام دفع كلي أو خلفي، بالإضافة إلى جير أوتوماتيكي 8 سرعات قياسي بينما بعض النسخ ستتوفر بجير يدوي اختياري.

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