كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عقب إطلاقها رسميا.. شيري تيجو 7 موديل 2020 تدخل منافسة قوية مع 5 سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت شركة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري، بالإعلان عن إطلاق الموديل الجديد من شيري تيجو 7 موديل 2020، بفئتين من التجهيزات بسعر 269,900 جنيه للفئة الأولى و 295.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وانضمت شيري تيجو 7 الجديدة إلى قائمة طرازات شيري المجمعة محلياً بالتعاون مع مجموعة أبو الفتوح أوتوموتيف، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بنحو 66 ألف إلى 70 ألف جنيه مقارنة بالنسخة المستوردة.

تم الإعلان عن الموديل الجديد من خلال بث مباشر عبر الإنترنت لتصبح شركة جي بي غبور أوتو من أوائل الشركات التي تعلن عن إطلاق موديلاتها الجديدة من خلال الحلول الرقمية تماشيا مع الظروف الحالية.

وتعتمد تيجو 7 على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من + نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر.

ومن المتوقع بحسب خبراء، أن تدخل السيارة الجديدة شيري "Tiggo 7" موديل 2020 التي تنتمي إلى السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات فى مواجهة قوية مع بعض العلامات التجارية وخاصة التي تنتمي لنفس الشريحة السعرية التي تقع بها.

ونستعرض لكم متابعينا الكرام أبرز 5 سيارات SUV سوف تدخل شيري "Tiggo 7" الجديدة في منافسه قوية معها، ويمكن التعرف عليها من خلال السطور التالية:

إم جي ZS

تُقدم السيارة إم جي ZS موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات وتعمل جميعها بمحرك مزود بنظام حقن الوقود الإليكتروني، من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123 حصان.

تتميز سيارة إم جي بتوفيرها في الوقود حيث تستهلك 6.3 لترًا لكل 100 كيلومتر، ويتسع خزان وقودها إلى 48 لترًا، وتتمكن السيارة من بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومترًا في الساعة.

تبدأ أسعار إم جي ZS موديل 2020 من 251.990 ألف جنيه للفئة Classic القياسية، و266.990 للفئة Comfort الثانية، أما الفئة Luxury عالية التجهيز يبلغ سعرها الرسمي 284.990 جنيه.

ستروين C3 AirCross

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

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وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

و تأتي ستروين C3 AirCross بأسعار رسمية تبدأ من 279.900 جنيه للفئة القياسية، و 309.900 جنيه للفئة الثانية، و 349.900 جنيه للفئة الثالثة،

فورد إيكوسبورت

تأتي فورد إيكوسبورت بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1000 CC بقوة 123 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتمكن من التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.5 ثانية، و تستهلك في المتوسط 6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

و تتوفر فورد إيكوسبورت بسعر رسمي يبدأ من 269.900 جنيه للفئة القياسية، و 289.900 جنيه للفئة الثانية، فيما تبلغ الفئة الثالثة 319.900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا تقدم بـ 359.900 جنيه.

جيلي إمجراند X7

تقدم جيلي إمجراند X7 فى السوق المصري بمحرك 4سلندر سعة 1300 CC، مع شاحن هواء تربو بقوة 131 حصان وعزم أقصى 185 نيوتن متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات.

وتستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لتر من الوقود لكل 100 كم، و تتسارع من الثبات حتي 100 كم/س خلال 12 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 169كم/س.

تقدم السيارة في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 309.000 جنيه.

جاك S4

تقدم السيارة الجديدة جاك S4 بمحرك سعة 1.5 لتر معزز بشاحن هواء تربو بقوة 147 حصان، مع عزم أقصي 210 نيوتن متر بين 2000 و4500 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

وبفضل محركها تتمكن السيارة جاك S4 الجديدة الانطلاق من الثبات حتي 100كم/س خلال 9.8 ثانية قبل أن تصل لسرعة قصوي 170 كم/س.

قدمت القصراوي جاك S4 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 278 ألف جنيه.