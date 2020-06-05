كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تويوتا تتعاون مع خمس شركات صينية لتطوير خلايا الوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية موتور كورب عن تشكيل مشروع مشترك مع خمس شركات صينية لتطوير خلايا الوقود للمركبات التجارية ، سعياً إلى التعمق أكثر في الصين والسوق للحصول على مصدر بديل للطاقة.

ويضم المشروع المشترك كل من بكين أوتوموبيل، وفاو كورب، وسينوهايتك ومجموعة قوانغتشو ودونغفنغ موتور، وقد دخلت تويوتا بالفعل في شراكة مع شركة Guangzhou Auto و China FAW لتطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود.

وسيطلق على هذا المشروع اسم R&D لنظام خلايا الوقود المتحدة، ومقره في بكين ويبدأ باستثمار مبدئي قدره 5 مليارات ين حوالي 46 مليون دولار، وستمتلك تويوتا نسبة 65٪ من المشروع المشترك الجديد.

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قال سيجي سوجيورا، المحلل في مؤسسة طوكيو توكاي للأبحاث، "إن الصين تحاول حقًا الالتزام بخلايا الوقود".

وكانت شركة تويوتا واحدة من أكبر الداعمين لخلايا الوقود بين شركات صناعة السيارات العالمية، حيث تراهن على أنها يمكن أن تصبح مصدرًا للطاقة للسيارات الكهربائية.

كما بدأت شركة صناعة السيارات اليابانية أيضًا في تخصيص المزيد من الموارد لتطوير البطارية، وتؤكد الشراكة مع الشركات الصينية اهتمام تويوتا المستمر بخلايا الوقود، خاصة للتطبيقات التجارية مثل الحافلات والشاحنات.