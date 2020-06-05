سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو 2020

تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار لليوم السادس على التوالي إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه في تعاملات البنوك وشركات الصرافة اليوم الجمعة، 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار على شاشات التداول في البنك المركزي المصري، 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، بلغ سعر الدولار للشراء 16.13 جنيه والبيع 16.23 جنيه، وتكرر السعر في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر الدولار الأمريكي عند متوسط سعر 16.15جنيه للشراء، و 16.25 للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والتجاري الدولي، وسايب، والمصري الخليجي، وعودة، والإمارات دبي الوطني، والبنك الأهلي المتحد.

أعلى سعر للدولار في مصر

سجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للدولار عند مستوى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 للبيع، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة.

أقل سعر للدولار في مصر

جاء أقل سعر لصرف الدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند مستوى 16.13 جنيه والبيع 16.23 جنيه.

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وهو نفس السعر أيضا في بنك مصر.

سعر اليورو والإسترليني

وواصل سعر اليورو ارتفاعه حيث قفز اليوم الجمعة نحو 19 قرشا ليصل إلى 18.05 جنيها للشراء، 18.29 للبيع وفقا لشاشة التداول بالبنك الأهلي المصري.

وعن سعر الجنيه الإسترليني، ارتفع 15 قرشا ليسجل 20.16 جنيه للشراء، 20.41 للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي بواقع 3 قروش في سوق صرف العملات الجمعة في البنك الأهلي المصري، ليسجل 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، مقابل 4.18 جنيه للشراء، 4.29 للبيع، خلال تعاملات أمس الخميس.

فيما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع مقابل 4.33 جنيه للشراء، 4.38 للبيع .

وارتفع سعر الدينار الكويتي على شاشة التداول بالبنوك المصرية، الجمعة، ليسجل نحو 50.93 جنيه للشراء و 52.68 جنيه للبيع مقابل 50.56 جنيها للشراء، و 52.29 للبيع.

