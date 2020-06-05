بالصور.. قائمة السيارات الأكثر أمنا وسلامة في 2020

أعلن المعهد الأمريكي للتأمين والسلامة على الطرق السريعة المعروف باسم IIHS القائمة الكاملة للسيارات التي حصدت أعلى تقييمات السلامة لعام 2020.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص باخبار السيارات فإن القائمة ضمت 66 سيارة من مختلف الماركات، وأفاد بأن التقيميات الأعلى التي منحها المعهد هي كل من تقييم Pick وتقييم Pick+ الذي يعتبر الأعلى على الإطلاق.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الماركات التي حصدت أكبر عدد من التقييمات المرتفعة، هي كل من ماركة هيونداي-كيا، التي حصدت 17 تقييم مرتفع للموديلات التابعة لها، وماركة مازدا التي حصدت 6 من موديلاتها على هذه التقييمات.

وجمع "موتور وان" في قائمته أبرز الماركات الحاصلة التقييمات الأعلى، وبدئها بماركة أودي الألمانية، التي حصل على تقييمات IIHS المرتفعة من موديلاتها، كل من موديل A6 الذي حصد تقييم Pick+ وموديل A7 الذي حصد تقييم Pick وموديل أودي Q8 الذي حصد تقييم Pick.

ومن بعدها ذكر الموقع ماركة بي إم دبليو، والموديل الوحيد التابع لها الذي حصد أعلى التقييمات، وهو موديل الفئة الثالثة 2020 الذي حصد تقييم Pick، وماكرة كاديلات كان لها موديل وحيد أيضا حصل على تقييم مرتفع Pick، هو موديل XT6 2020.

ومن ماركة فورد، حصد طراز "إيدج" 2020 حصل على نفس التقييم Pick، ومعه طراز "إسكيب" الذي حصد التقييم نفسه Pick بنسختيهما الأحدث لعام 2020.

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وذكر الموقع من بعدهم بقائمته، ماركة هوندا والموديلات التابعة لها التي حصدت أعلى التقييمات، وبدئها بموديل "أكورد 2020" الذي حصد تقييم Pick، وموديل هوندا Civic Coupe الذي حصد تقييم Pick، وموديل Civic Hatchback الذي حصد تقييم Pick.

ومن هوندا أيضا جاء ضمن القائمة موديل "سيفيك سيدان" الذي حصد تقييم Pick، وموديل هوندا Insight الذي حصد تقييم Pick+ المرتفع، وموديل هوندا CR-V الذي حصد تقييم Pick.

ومن ماركة هيونداي، جاء ضمن هذه القائمة، كل من موديل "إلنترا" الذي حصد تقييم Pick، وموديل إلنترا GT الذي حصد تقييم Pick، وموديل "كونا" الذي حصد تقييم Pick، وموديل هيونداي "نيكسو" الذي حصد تقييم Pick+ المرتفع، وموديل هيونداي "سنتا في" الذي حصد تقييم Pick، وموديل هيونداي سوناتا الذي حصد تقييم Pick.

بالإضافة لنسخة 2020 من كل من موديل "باليساد" وموديل "فيلوستر" وموديل "توكسون" الذين حصدوا جميعا تقييم Pick.

ومن كيا جاء ضمن هذه القائمة للسيارات صاحبة أعلى تقييم للامن والسلامة من معهد IIHS 6 موديلات مختلفة طراز 2020، وهي كل من موديل Forte وموديل Sorento وموديل كيا Soul موديل Sportage وموديل Stinger وموديل Telluride وقد حصدوا جميعا تقييم Pick من المعهد الأمريكي.

ومن ماركة مازدا، حصد 5 موديلات على تقييم Pick+ المرتفع هم، موديل مازدا 3 هاتش باك، وموديل مازدا 3 سيدان، وموديل مازدا 6 وموديل مازدا CX-3 وموديل مازدا CX-5، في حين حصد موديل وحيد من موديلات الماركة اليابانية على تقييم Pick هو موديل مازدا CX-9.



