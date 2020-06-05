سيارات رياضية تراجعت قيمتها فجأة.. شاهد السبب

كان لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الفضل في تراجع قيمة العديد من الفئات بعالم صناعة السيارات، إذ سبق أن ظهرت تقارير صحفية عن تراجع قيمة السيارات المستعملة، والسيارات من فئة SUV، ووصفت العديد من مواقع أخبار السيارات الأجنبية هذه الفترة، بالفرصة الأمثل لشراء سيارة جديدة.

وطال الأمر سوق السيارات الرياضية، التي تصل سرعتها لـ 200 ميل في الساعة وتعمل بمحركات خارقة من فئة V12، حيث كشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، عن قائمة بأبرز هذه السيارات الرياضية الخارقة التي يمكن شراءها الآن بسعر أقل من 50,000 ألف دولار، وهو تراجع ضخم في القيمة بالنظر لقيمة هذه السيارات حين طرحت للمرة الأولى كسيارات جديدة.

وبدأ الموقع قائمته بطراز أستون مارت V12 Vanquish، والنسخ المطروحة منه ما بين عامي 2002 و 2006، وقال الموقع أن هذا الطراز حين طرح للمرة الأولى كان سعره يصل لـ 228,000 ألف دولار، والآن يمكن الحصول عليه بسعر أقل من 50,000 ألف دولار، ويعمل بمحرك V12 بسعة 5.9 لتر، ينتج قوة 460 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.

ومن بعده جاء بالقائمة، طراز بينتلي كونتننتل والنسخ التي طرحت منه ما بين عام 2008 و 2018، وقال الموقع أن هذا الطراز حين طرح للمرة الاولى كانت تصل تكلفته لـ 199,990 ألف دولار، ويمكن الحصول عليه الأن بأقل من 50 ألفا، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج، من فئة W12 بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة 600 حصان.

ومن كاديلاك، جاء ضمن هذه القائمة موديل CTS-V والفئات التي طرحت منه ما بين عامي 2016، و 2019، الذي كانت تصل قيمته كسيارة جديدة لـ 84,990 ألف دولار، ويمكن الحصول عليه حاليا بسعر أقل من 50 ألفا.

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ويعمل بمحرك سوبر تشارج من فئة V8بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 640 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 200 ميل في الساعة.

ومن شيفروليه، جاء ضمن قائمة "موتور وان"، طراز كورفيت C6، والفئات التي طرحت منه ما بين عامي 2009 و 2013، وكانت تكلفة هذا الطراز حين طرح للمرة الاولى تصل لـ 105 ألف دولار.

ويعمل بمحرك سوبر تشارج، بسعة 6.2 لتر من فئة V8 ينتج قوة 638 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 205 ميل في الساعة.

واختتم الموقع قائمته بالنسخة المتواجدة حاليا بالأسواق من طراز دودج Challenger Hellcat والتي كان ظهورها الأول بالأسواق عام 2015، وكانت التكلفة الرسمية لهذا الطراز حين طرح للمرة الاولى تصل لـ 60,590 ألف دولار، ويمكن الحصول عليه بأقل من 50,000 ألف دولار.

ويعمل بمحرك سوبر تشارج من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، وينتج قوة تصل لـ 707 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 204 ميل في الساعة.



