مجلس الشورى يطالب بتخفيض تذاكر طيران كبار السن وذوي الإعاقة

الخليج ٣٦٥ نت – طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني، بتحفيز الشركات الناقلة لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية، لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما طالب بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني، متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً؛ تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وأخيراً، ناشـد المجلس الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات التي تقوم بتنفيذها، باعتماد سياسة ترسية كامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.

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