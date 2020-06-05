جيبلي الهجينة.. السيارة الجديدة كلياً من مازيراتي

كتب: باسل الحلواني
تشكل عملية التهجين حافزاً للتغيير، حيث تتصادم فيها العناصر المتباينة وتجتمع، لتلتقي وتمتزج، وتتواجه وتتطور، وينتج عنها في النهاية أشكال تضاهي بجمالها شكلها الأولي.
ومن هذه العملية الملهمة ولدت سيارة جيبلي الهجينة الجديدة كلياً، السيارة الأولىفي مجموعة من السيارات المبتكرة التي تبدأ بها مازيراتي حقبة جديدة من مسيرتها العريقة.
ويتحول شعار الرمح الثلاثي العريق في سيارة جيبلي الهجينة إلى علامة مضيئة تستمد الطاقةمن محيطها وتدمجها مع جوهر علامة مازيراتي التي لطالما تربعت على عرش الهندسة الإيطالية.
وترسم السيارة الجديدة فصلاً جديداً في قصّة مازيراتي، فهي مزودة بأول محرّك هجين في تاريخ العلامة التجارية؛ والذي يجمع الإبداع والتكنولوجيا مع هندسة المحركات فائقة الأداء، ومعها تخطو مازيراتي وبكل ثقة نحو مستقبل أكثر استدامة.
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