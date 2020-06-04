أفضل 3 حوامل لنقل الدراجات الهوائية على السيارات

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني "Tüv Süd" إن هناك 3 أنواع مختلفة من الحوامل لنقل الدراجات الهوائية بواسطة سيارات الركوب.

- المثبت على الرأس الكروية

ويعد حامل الدراجة المثبت على الرأس الكروية لقضيب الجر أفضل هذه الأنواع، نظرا لأنه يمتاز بمستوى ارتفاع منخفض عند التحميل، وبالتالي يمكن تثبيت الدراجة عليه وفكها منه بسرعة وسهولة.

ومن ضمن المزايا الأخرى انخفاض مقاومة الهواء عند القيادة، كما يمكن الدخول إلى المرآب أو الجراج تحت الأرض دون مشاكل.

ومع ذلك هناك بعض العيوب لحامل الدراجة المثبت على الرأس الكروية لقضيب الجر، ومنها تعطيل مستشعرات أو كاميرات الرجوع للخلف، كما أنه غالبا ما يتعذر فتح غطاء صندوق الأمتعة.

- القابل للطي

وتوفر الموديلات القابلة للطي إمكانية أسهل للوصول إلى صندوق الأمتعة، وإذا كانت السيارة غير مزودة بوصلة جر، فإنه يجب تجهيزها بشكل لاحق، وهو ما يُضاف إلى تكلفة هذا النوع من حامل الدراجات، والذي يتوفر بتكلفة باهظة نسبيا.

ويمتاز حامل الدراجات الهوائية، الذي يتم تثبيته على باب المؤخرة بأنه أرخص قليلا، ولكنه يتناسب مع سيارات الكومبي فقط، ويتم تعليق هذا الحامل على غطاء صندوق الأمتعة، وبالتالي فإنه يغلق تلقائيا.



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لكن لا يمكن حمل الدراجات الكهربائية ثقيلة الوزن على هذا النوع من حامل الدراجات، علاوة على أنه يحد من الرؤية إلى الخلف أثناء القيادة.

كما لا يمكن نقل سوى دراجة هوائية واحدة على هذا الحامل، وبالتالي فهو لا يتناسب مع العائلات، التي تحتاج لنقل أكثر من دراجة هوائية أثناء القيادة.

- الحامل التقليدي

ويتمثل النوع الثالث من أنواع حوامل الدراجات الهوائية في حامل السقف التقليدي، ويتم تركيبه على قضبان السقف الموجودة بالسيارة، وإلا فإنه يلزم تجهيز السيارة بنظام حامل السقف.

ويمتاز هذا الحامل بتوفير رؤية واضحة للخلف أثناء القيادة، علاوة على أنه يمكن الوصول إلى صندوق الأمتعة من الخارج بسهولة.

ويظهر العيب الواضح لهذا النوع من الحوامل عندما يرغب المرء في رفع الدراجة الهوائية أعلى السيارة، حيث يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهد، علاوة على خطر سقوط الدراجة بسبب فروع الأشجار أو الأنفاق.

كما يجب مراعاة أن مركز ثقل السيارة يتغير، وتصبح أكثر حساسية للرياح الجانبية.

وبغض النظر عن نوع حامل الدراجات الهوائية فإنه يجب مراعاة الحد الأقصى لحمولة حامل الدراجات الهوائية، وذلك عند الرغبة في نقل عدة دراجات كهربائية؛ حيث يمكن تجاوز الحد الأقصى بسرعة.